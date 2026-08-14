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Bloccata

Tenta il furto in un negozio, per scappare morde un dipendente

Arrestata un 25enne francese

polizia generica savona

Genova. Un 25enne francese è stata arrestata dopo avere aggredito e morso il dipendente di un negozio nel tentativo di scappare dopo un furto.

È successo in un grande magazzino del centro giovedì pomeriggio. La ragazza è stata notata dal personale di vigilanza entrare negli spogliatoi portando con sé quattro confezioni di bigiotteria, per poi andare alla cassa e pagarne solo una.

Fermata oltre le barriere antitaccheggio dal dipendente del negozio, la 25enne, per procurarsi la fuga, lo ha prima spintonato e poi morso a un braccio.

Gli agenti del commissariato San Fruttuoso intervenuti sul posto l’hanno bloccata e portata in questura, dove ha cercato di opporsi all’arresto. In mattinata la direttissima.

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