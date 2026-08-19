Tenta di rubare rame nel cantiere della ferrovia Genova-Casella: denunciato

Genova. Un uomo di 43 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di rubare del rame da un cantiere lungo la ferrovia Genova-Casella.

A chiamare il 112 è stato il responsabile del cantiere ferroviario, appena iniziata la giornata lavorativa, che ha notato dei materiali fuori posto, una slitta artigianale, presumibilmente utilizzata per trafugare alcuni cavi elettrici, e uno zaino contenente una bobina di rame del valore di circa 2.500 euro.

I poliziotti del commissariato centro sono intervenuti e hanno individuato un uomo, che ha ammesso di essere entrato nella ferroviaria forzando il lucchetto del cancello per rubare il rame. Accompagnato in questura, è stato denunciato a piede libero.