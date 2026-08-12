Tenta di impiccarsi nel carcere di Pontedecimo, salvato dagli agenti della penitenziaria

Genova. Un detenuto di nazionalità marocchina, ristretto presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. L’uomo ha utilizzato i lacci delle scarpe, fissandoli alle grate della finestra della propria cella. Lo segnala Fabio Pagani, segretario della Uil Fp Polizia Penitenziaria, rinnova l’appello affinché vengano adottati interventi concreti per affrontare il crescente disagio nelle carceri italiane e per garantire agli operatori condizioni di lavoro adeguate, a tutela della sicurezza del personale e della popolazione detenuta.

Determinante è stato il tempestivo intervento dell’agente di polizia penitenziaria in servizio al piano, che si è immediatamente accorto di quanto stava accadendo e ha liberato il detenuto dal cappio negli ultimi istanti utili, sottraendolo a una morte pressoché certa.

Il detenuto è stato quindi affidato ai sanitari e trasportato presso un nosocomio cittadino, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazione ed è fuori pericolo di vita.

Pagani sottolinea come “solo la professionalità, la prontezza e il senso del dovere del personale di polizia penitenziaria abbiano impedito che si consumasse un’altra tragedia all’interno del carcere”.