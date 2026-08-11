Tensione e violenza al carcere di Marassi: agente aggredito due volte e un suicidio sventato

Genova. Nuova giornata di grave emergenza e tensione all’interno della Casa Circondariale di Marassi, dove le storiche criticità legate al sovrappopolamento e alla carenza di organico si sono tradotte in due distinti episodi di violenza e frustrazione. Nel pomeriggio di ieri, un agente della polizia penitenziaria in servizio presso la terza sezione è stato aggredito per ben due volte dallo stesso detenuto. La situazione si è ulteriormente aggravata a poca distanza di tempo quando, all’interno della sesta sezione dell’istituto, un altro detenuto ha tentato di togliersi la vita mediante impiccagione; soltanto l’intervento tempestivo e coordinato degli agenti di guardia, che sono riusciti a slegare l’uomo negli ultimi istanti utili, ha evitato il tragico epilogo.

Per il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), il segretario nazionale Vincenzo Tristaino ha dichiarato: “Quanto accaduto a Marassi è gravissimo. Un nostro collega è stato aggredito per ben due volte da un detenuto della terza sezione. Nella stessa giornata, nella sesta sezione, altri poliziotti sono dovuti intervenire tempestivamente per impedire che un detenuto portasse a compimento un tentativo di suicidio. Due situazioni completamente diverse, ma che restituiscono la stessa fotografia: quella di un personale costantemente esposto a rischi e responsabilità enormi. Da una parte ci sono poliziotti che vengono aggrediti mentre garantiscono ordine e sicurezza; dall’altra gli stessi poliziotti che, senza esitazione, intervengono per salvare una vita. È questa la realtà quotidiana della Polizia Penitenziaria, troppo spesso raccontata soltanto quando accade l’irreparabile.”

Per la UIL FP Polizia Penitenziaria, il segretario Fabio Pagani ha affermato: “Marassi è ormai un istituto fuori controllo. Ogni giorno il personale di Polizia Penitenziaria è chiamato a fronteggiare aggressioni, tentativi di suicidio, tensioni continue e un sovraccarico di lavoro non più accettabile. Gli uomini e le donne del Corpo continuano a garantire il servizio con straordinario senso del dovere, ma non possono essere lasciati soli mentre l’istituto scivola verso una condizione sempre più pericolosa. Non servono più tavoli, relazioni o promesse. Servono decisioni immediate e coraggiose. L’Amministrazione Penitenziaria deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e intervenire senza ulteriori rinvii. È indispensabile rafforzare immediatamente l’organico, ripristinare condizioni minime di sicurezza e procedere alla sostituzione degli attuali vertici dell’istituto, che non sono più in grado di garantire una gestione adeguata di una realtà tanto complessa.”