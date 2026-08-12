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Attenzione

Forte temporale in entroterra, chiusa la strada statale 45 per la caduta di un albero

È successo all'altezza di Pian Carnese, tra Bargagli e la Scoffera: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Generico ottobre 2024

Genova. Circolazione interrotta questo pomeriggio sulla strada statale 45 a causa di un albero caduto all’altezza di Pian Carnese, tra Bargagli e la Scoffera. È una conseguenza del forte temporale che si è sviluppato verso l’ora di pranzo nell’entroterra del Levante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per procedere al taglio della pianta crollata e riaprire la strada al transito veicolare. Al momento non si segnalano altre criticità legate al maltempo.

Come da previsioni meteo, la cella temporalesca si è formata inizialmente tra alta Val Bisagno, alta Val Trebbia e Val Fontanabuona con precipitazioni anche molto intense che hanno lambito l’immediato entroterra genovese. Ulteriori nuclei in espansione su Valle Scrivia e Val di Vara.

Una tregua dal caldo che sarà solo temporanea, visto che nei prossimi giorni sono previste ancora temperature ben oltre la media del periodo e bollino rosso continuativo per ondata di calore. La nuvolosità associata a questi fenomeni, inoltre, potrebbe compromettere la visibilità dell’eclissi parziale di sole, l’evento astronomico più atteso dell’anno.

 

 

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