Taxi, al via il bando regionale da 130mila euro per il miglioramento di mezzi e servizio

Liguria. Ammonta a 130mila euro, 50mila euro rispetto al 2024, la somma destinata dalla Regione Liguria alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi per il 2026, secondo la legge regionale 25/2007. La misura, approvata su iniziativa dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola, ha portato alla redazione di un bando per l’erogazione dei contributi ai tassisti che faranno richiesta. Il finanziamento è finalizzato allo svecchiamento del parco auto con particolare riguardo ai mezzi a minor impatto ambientale, nonché a quelli predisposti per il trasporto di persone con disabilità. Le risorse saranno ripartite per ambito provinciale, proporzionalmente al numero delle licenze taxi.

“Abbiamo lavorato per riuscire a stanziare importanti risorse economiche per i taxi liguri nel duplice interesse di chi li utilizza e dei tassisti stessi che svolgono davvero un ruolo strategico a fini turistici e di mobilità – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – confermiamo l’importo di 130mila euro, come già avvenuto nel 2025, mettendo nuovamente a disposizione 50mila euro in più rispetto al 2024. L’obiettivo è quello di sostenere più lavoratori possibili e migliorare il servizio ligure, con un occhio di riguardo per chi investirà sul trasporto di persone con disabilità secondo il principio, perseguito costantemente da questa amministrazione, per cui nessuno deve rimanere indietro”.

I fondi potranno essere utilizzati, tra le altre cose, per: acquisto o disponibilità in leasing con priorità per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, acquisto e installazione di dispositivi per l’accesso al veicolo di persone con disabilità, acquisto e installazione di radiotelefono, tassametro omologato, divisori, trasformazione del sistema di alimentazione del veicolo.

Ogni richiedente potrà avere un massimo di 5mila euro, 8mila per lavori legati al trasporto di persone con disabilità. La domanda per l’accesso al finanziamento potrà essere presentata dal 1 al 30 settembre nelle modalità definite dal bando presente sul sito della Regione Liguria. Dal 25 al 31 agosto sarà possibile avviare l’inserimento delle domande e della documentazione richiesta al fine di agevolarne il successivo invio.