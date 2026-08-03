Ennesima svolta contromano in piazza Cavour, auto di turisti fermata dalla polizia

Genova. Ennesima svolta contromano in piazza Cavour, ma questa volta il suv si è trovato faccia a faccia con una volante della polizia. I poliziotti sono scesi per consentirgli di tornare indietro in sicurezza e i turisti stranieri, diretti al Terminal Traghetti, saranno multati.

Ma più che la multa nella piazza esiste da anni un problema di sicurezza. Almeno tre, quattro volte al giorno la scena si ripete.

Le auto in arrivo a Genova per imbarcarsi imboccano per errore la sopraelevata e non appena si accorgono che il terminal traghetti scorre sulla loro destra escono alla prima uscita, quella di piazza Cavour e vedendo un varco tentano la manovra.

Il cartello che indica la direzione che consente l’inversione di marcia aggirando l’ex mercato del pesce esiste, così come la striscia continua che dovrebbe scongiurare l’inversione a U, ma molto probabilmente non sono sufficientemente visibili. E le manovre pericolose si ripetono quotidianamente.

Se gli incidenti gravi non sono stati finora molti è perché il semaforo per chi esce dal tunnel in direzione levante è molto spesso rosso, ma i rischi sono molto elevati. Per questo i residenti della zona hanno più volte segnalato la necessità di posizionare nuovi e più visibili cartelli di divieto di svolta.