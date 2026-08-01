  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nel pomeriggio

Sub si sente male dopo un’immersione in profondità: portato in codice rosso al San Martino

L'uomo, 55 anni, era uscito con un diving della Marina di Sestri Ponente. E' in rianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita

sommozzatore sub generica

Genova. Un uomo di 55 anni è stato portato nel pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dopo un’immersione in profondità.

L’escursione di gruppo in acque profonde era stata organizzata da un diving della Marina di Sestri Ponente. Il malore durante il rientro in barca. I soccorsi, sono scattati quindi all’arrivo del g0mmone in banchina.

Sul posto è intervenuta l’automedica Golf 4 e la Croce Verde Pegliese. Allertata anche la Guardia Costiera.  Le condizioni dell’uomo sono gravi. L’uomo è attualmente in Rianimazione e sarà sotto posto alla camera iperbarica.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.