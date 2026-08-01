Sub si sente male dopo un’immersione in profondità: portato in codice rosso al San Martino

Genova. Un uomo di 55 anni è stato portato nel pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dopo un’immersione in profondità.

L’escursione di gruppo in acque profonde era stata organizzata da un diving della Marina di Sestri Ponente. Il malore durante il rientro in barca. I soccorsi, sono scattati quindi all’arrivo del g0mmone in banchina.

Sul posto è intervenuta l’automedica Golf 4 e la Croce Verde Pegliese. Allertata anche la Guardia Costiera. Le condizioni dell’uomo sono gravi. L’uomo è attualmente in Rianimazione e sarà sotto posto alla camera iperbarica.