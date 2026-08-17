Storia e segreti della focaccia genovese: la ricetta originale della tradizione

A Genova la focaccia è un’istituzione che accompagna dalla colazione, rigorosamente con il cappuccino, all’aperitivo. Un’abitudine quotidiana portata avanti da secoli che conquista ogni generazione. Chiamata “fugassa” dai loca, è bassa e lucida e si distingue da altre produzioni simili liguri per l’altezza e la forma del taglio.

I genovesi la riconoscono perché unta, croccante sotto e morbida al centro, sottile e tagliata rigorosamente in “slerfe”.

La ricetta? Essenziale. Farina, acqua, lievito, sale, malto e olio… ma proprio nella preparazione più semplice ogni passaggio pesa a partire dalla qualità degli ingredienti, a cominciare dall’olio extravergine italiano, spesso legato in Liguria a una tradizione olearia locale che affonda le radici nei secoli passati, impiegato per realizzare la celebre emulsione con cui guarnire questa preparazione.

Dalle botteghe alla colazione dei genovesi: la storia della focaccia

Chi si chiede com’è nata la focaccia genovese dovrà andare indietro di diversi secoli; la repubblica marinara la proponeva già come opzione per i lavoratori del porto e di chi salpava ogni giorno per andare a pesca; già nel Medioevo era conosciuta e veniva apprezzata per il potere saziante e la capacità di conservarsi bene… in più costava poco.

Con il tempo è uscita anche dalle cucine domestiche ed entrata a far parte di tutti i migliori panifici che ne hanno custodito i segreti; ancora oggi non è un prodotto da occasione speciale e si compra a strisce per poi gustarla in vari momenti della giornata… persino inzuppata nel cappuccino.

La ricetta originale

La ricetta cambia di forno in forno ma di base per l’impasto serve una proporzione di 300 ml d’acqua per ogni 500 grammi di farina accompagnati da 10-12 grammi di lievito fresco, un cucchiaino di malto, 10 grammi di sale e olio EVO q.b.

Prepararla è facilissimo:

Prima si sciolgono lievito e malto in una parte d’acqua;

Poi si aggiunge la farina poco alla volta, quindi il sale;

L’impasto deve sembrare morbido e idratato ma comunque compatto;

Va lavorato fino a quando non diventa liscio ed elastico e una planetaria è di grande aiuto;

Dopo la prima lievitazione si trasferisce su una teglia ben oliata e con le dita si stende;

Si procede quindi con le fossette realizzando dei piccoli avvallamenti con le dita;

Va in forno per circa 20 minuti a 220 gradi, ma dipende dal tipo di elettrodomestico.

Quali sono i dettagli che fanno la differenza?

A rendere la focaccia genovese unica sono alcuni particolari a partire dal tempo: come ogni impasto serve pazienza per una lievitazione ben alveolata e digeribile.

Anche la teglia è importante: deve essere ben unta e abbastanza ampia per stendere l’impasto evitando che diventi troppo alto. Le fossette non sono decorative, seppur qualcuno lo pensi… proprio in questi piccoli buchetti deve essere trattenuta la salamoia. Si completa con un pizzico di sale grosso, di cui la maggior parte si scioglie in cottura lasciando solo il sapore.

Ogni sfornata è diversa dall’altra ed è frutto di un importante lavoro artigianale, proprio questo la rende speciale: che sia preparata a casa o in un forno storico. Accanto alla variante classica, poi, panettieri e creativi hanno scelto di sperimentare con varianti al formaggio, alla cipolla e con altre specialità del territorio o del periodo.