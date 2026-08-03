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Folklore

Stella Maris a Camogli, migliaia di persone per uno degli eventi più attesi dell’estate

Il sindaco Anelli: "Orgogliosi del nostro patrimonio storico, della ricchezza delle nostre tradizioni e di vedere così tanta gente insieme a noi"

stella maris

Camogli. Migliaia di persone a Camogli per le celebrazioni della Stella Maris, uno degli eventi di tradizione più attesi dell’estate in Liguria.

Il clou della manifestazione la processione marina per Punta Chiappa con le barche pavesate e il Dragun in versione Bucintoro.

In serata l’apoteosi con la posa dei lumini. Il sindaco Giovanni Anelli: “Momenti da ricordare. Siamo orgogliosi del nostro patrimonio storico, della ricchezza delle nostre tradizioni e di vedere così tanta gente insieme a noi. Grazie a tutti e appuntamento all’anno prossimo”.

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