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“Lasciatemela ammazzare, così la facciamo finita”: stalker arrestato sulla porta di casa della ex

L’uomo, 58 anni, è originario della Campania e nei giorni scorsi è arrivato in Liguria proprio per raggiungere l'ex compagna

carabinieri

Chiavari. “La voglio ammazzare, così la facciamo finita”. Sono le parole che un uomo ha pronunciato davanti ai carabinieri che lo hanno fermato prima che potesse raggiungere l’ex compagna, a Chiavari.

L’uomo, 58 anni, è originario della Campania e nei giorni scorsi è arrivato in Liguria proprio per raggiungere la ex, un’albergatrice 56enne che aveva conosciuto online e frequentato per qualche tempo. Quando la donna ha deciso di lasciarlo, l’uomo ha iniziato a perseguitarla con centinaia di messaggi e chiamate di minaccia, e alla fine ha deciso di presentarsi alla sua porta di casa.

Quando se lo è ritrovato davanti la prima volta, la 56enne si è rivolta a un’avvocata per denunciarlo, ma nel frattempo l’uomo si è ripresentato alla sua porta tornando a minacciata. A quel punto la donna ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri di Recco, che lo hanno arrestato. Nel suo zaino hanno trovato un coltellino, che è stato sequestrato insieme al cellulare. È accusato di stalking.

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