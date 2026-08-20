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Denuncia

Staglieno, allagata la rimessa Amt Guglielmetti. I sindacati: “Impossibile lavorare così”

"Nuova area, appena terminata, piazzale completamente allagato - spiega il segretario Ugl - la griglia centrale che dovrebbe portare via l’acqua è più alta e si creano i laghi"

Generico agosto 2026

Genova. Giornata di disagi per il personale Amt a causa del maltempo. La pioggia che si è abbattuta sulla città ha allagato in mattinata la nuova rimessa Guglielmetti, a Staglieno, come denunciato dal sindacato Ugl.

“Nuova area, appena terminata, piazzale completamente allagato – spiega il segretario Roberto Piccardo – la griglia centrale che dovrebbe portare via l’acqua è più alta e si creano i laghi da entrambi i lati, la tensotruttura dove lavorano gli operai è allagata, in queste condizioni è impossibile lavorare e arrivare ai bus”.

I sindacati guardano con preoccupazione anche all’inizio delle scuole e alla stagione autunnale: “Abbiamo sollecitato nuovamente un incontro con aziende e Comune, perché non è ammissibile a 20 giorni dall’apertura delle scuole non avere notizie in merito – conclude Piccardo – Sicuramente a pagare saranno nuovamente gli autisti, sottoposti ad aggressioni verbali inaccettabili, sperando che non si arrivi a cose peggiori”.

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