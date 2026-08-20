Staglieno, allagata la rimessa Amt Guglielmetti. I sindacati: “Impossibile lavorare così”

Genova. Giornata di disagi per il personale Amt a causa del maltempo. La pioggia che si è abbattuta sulla città ha allagato in mattinata la nuova rimessa Guglielmetti, a Staglieno, come denunciato dal sindacato Ugl.

“Nuova area, appena terminata, piazzale completamente allagato – spiega il segretario Roberto Piccardo – la griglia centrale che dovrebbe portare via l’acqua è più alta e si creano i laghi da entrambi i lati, la tensotruttura dove lavorano gli operai è allagata, in queste condizioni è impossibile lavorare e arrivare ai bus”.

I sindacati guardano con preoccupazione anche all’inizio delle scuole e alla stagione autunnale: “Abbiamo sollecitato nuovamente un incontro con aziende e Comune, perché non è ammissibile a 20 giorni dall’apertura delle scuole non avere notizie in merito – conclude Piccardo – Sicuramente a pagare saranno nuovamente gli autisti, sottoposti ad aggressioni verbali inaccettabili, sperando che non si arrivi a cose peggiori”.