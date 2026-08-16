Spiaggia dei bambini di Voltri, protocollo d’intesa per la gestione tra sport e sociale

Genova. Rafforzare la funzione educativa, ricreativa e inclusiva della “Spiaggia dei Bambini” di Voltri, migliorandone progressivamente i servizi e definendo in modo condiviso ruoli, organizzazione e gestione. È l’obiettivo del protocollo d’intesa approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone, e dell’assessore al Demanio marittimo, Davide Patrone.

L’accordo coinvolge Comune di Genova, Municipio VII Ponente, UISP Comitato Territoriale Genova APS (in qualità di capofila della Rete ACT) e Arciragazzi Pro in Liguria APS. Dopo la riapertura della spiaggia, nel giugno 2026, il protocollo avvia un percorso di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore per consolidare il progetto e ampliare e migliorare, anno dopo anno, i servizi offerti.

«La “Spiaggia dei Bambini” rappresenta l’idea di città che vogliamo costruire: una città in cui il mare e il tempo libero non siano un privilegio per pochi, ma un diritto di tutte e tutti – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – A Voltri bambine, bambini, famiglie e persone con disabilità possono trovare uno spazio pubblico, gratuito e accessibile, cresciuto negli anni grazie alla cura delle associazioni, dei volontari e di tutte le realtà che hanno creduto nel progetto. Con questo protocollo rendiamo stabile la collaborazione tra Comune, Municipio e Terzo settore, definiamo responsabilità e obiettivi comuni e diamo al progetto la possibilità di crescere e migliorare nel tempo. Garantire spazi aperti e accessibili significa rendere Genova una città più giusta e più vicina ai bisogni delle persone».

L’obiettivo è valorizzare la funzione ludico-ricreativa della spiaggia, rivolta alle bambine e ai bambini dei centri estivi, alle famiglie e agli adolescenti, all’interno di uno spazio attrezzato, accessibile, presidiato e sicuro, nel quale il gioco e la socialità si accompagnano all’educazione, al rispetto e all’uso responsabile dell’ambiente.

Il documento riconosce la “Spiaggia dei Bambini” come il risultato di un percorso permanente e partecipato a livello cittadino e individua l’assessorato ai Servizi educativi quale soggetto di riferimento, con il supporto operativo del Municipio VII Ponente.

«La “Spiaggia dei Bambini” è un progetto nato 23 anni fa, nello spirito di assicurare alle bambine e ai bambini “libero gioco in libera spiaggia”, immaginato dall’allora presidente Roberto Bruzzone, a cui è intitolata la passeggiata prospiciente la spiaggia, e dal presidente di Arciragazzi Prometeo Juri Pertichini, promotore dei diritti dei bambini e delle bambine oltre che ideatore del progetto – spiegano l’assessora ai Servizi educativi, Rita Bruzzone e l’assessore al Demanio marittimo, Davide Patrone – Con il protocollo andiamo ad avviare e sistematizzare un percorso che di qui al 2029, quando questo progetto festeggerà il suo 25° compleanno, consentirà di consolidare e rafforzare la funzione educativa e aggregativa di questo servizio offerto a tutte le bambine e i bambini. Inoltre, La “Spiaggia dei Bambini” rientra tra le spiagge inclusive del Comune di Genova, fruibili e accessibili alle persone con disabilità grazie ai volontari e al personale di Bagni Marina Genovese».

La co-progettazione coinvolgerà, per le rispettive competenze, i settori comunali del welfare, della mobilità sostenibile, dell’economia del mare, della sicurezza, dei lavori pubblici e delle manutenzioni, insieme agli altri soggetti firmatari.

Il protocollo assegna ruoli e competenze ai soggetti coinvolti e prevede un monitoraggio periodico delle attività. Al termine di ogni stagione sarà condotta una valutazione dei risultati e dei possibili miglioramenti, sulla base dei quali saranno progettati i servizi e le iniziative per l’anno successivo.