  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In manette

In auto con sei grammi di cocaina, un arresto in via Assarotti

Il controllo è scattato dopo che gli agenti della polizia hanno notato una macchina procedere piuttosto velocemente in via Brignole de Ferrari

polizia locale notte

Genova. Un cittadino albanese di 26 anni  è stato arrestato con l’accusa di spaccio dopo essere stato sorpreso a un posto di blocco con una decina di dosi di cocaina al volante.

Il controllo è scattato intorno alle 21.30 in via Assarotti, dopo che gli agenti hanno notato una macchina procedere piuttosto velocemente in via Brignole de Ferrari. L’hanno seguita e fermata, e nonostante le proteste hanno perquisito il 26enne.

Addosso aveva nove involucri contenenti complessivamente circa 6 grammi di cocaina e 310 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.