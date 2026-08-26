In auto con sei grammi di cocaina, un arresto in via Assarotti

Genova. Un cittadino albanese di 26 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio dopo essere stato sorpreso a un posto di blocco con una decina di dosi di cocaina al volante.

Il controllo è scattato intorno alle 21.30 in via Assarotti, dopo che gli agenti hanno notato una macchina procedere piuttosto velocemente in via Brignole de Ferrari. L’hanno seguita e fermata, e nonostante le proteste hanno perquisito il 26enne.

Addosso aveva nove involucri contenenti complessivamente circa 6 grammi di cocaina e 310 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.