“Spaccata” con tombino in un negozio di Campi: rintracciati due diciottenni

Genova. Due ragazzi di 18 anni sono stati bloccati dalla polizia dopo una “spaccata” avvenuta all’alba di lunedì in un negozio di via Renata Bianchi, a Campi.

Gli agenti delle volanti e del commissariato Cornigliano sono intervenuti intorno alle 7.30, quando il proprietario, durante l’apertura, ha notato che la porta finestra aveva la vetrina infranta e che il fondo cassa di 600 euro era sparito.

I poliziotti hanno chiesto l’intervento dei colleghi della scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi e trovato un tombino utilizzato per la spaccata. Le immagini delle telecamere presenti in zona hanno permesso di risalire all’identità di due giovani che, dopo essersi introdotti nel locale, si erano dati alla fuga scappando in salita Cappuccini di Campi.

Gli agenti hanno quindi effettuato degli accertamenti nelle comunità per minori presenti in zona, riuscendo a identificare un presunto autore, il 18enne, perfettamente corrispondente ai frame ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e un probabile complice, coetaneo.

Entrambi sono stati portati in questura ed il primo è stato denunciato per furto aggravato mentre, il secondo è stato trattato dell’ufficio immigrazione per gli aspetti di competenza.