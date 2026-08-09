Precipita sugli scogli a Sori, donna grave al San Martino

Sori. Una donna è stata soccorsa sabato pomeriggio a Sori dopo essere caduta sulla scogliera, finendo tra le rocce.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18.30, dopo la richiesta di aiuto arrivata al 112. La donna, una cinquantenne, è stata inizialmente soccorsa da alcuni bagnanti, che l’hanno recuperata e adagiata su una tavola per il sup.

Arrivato sul posto l’elicottero Drago, i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono tuffati raggiungendo la donna e portandola a riva con l’assistenza via mare della motonave del distaccamento nautico Gadda.

Ad attenderla un’ambulanza, con il personale del 118 che l’ha stabilizzata per poi trasferirla all’ospedale San Martino in codice rosso sempre in elicottero.