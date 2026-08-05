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Disservizio

Soppressione corse extraurbane Amt senza avviso, consiglieri metropolitani chiedono chiarimenti

Alcuni utenti, cittadini residenti della Val Fontanabuona, del Tigullio e del Golfo Paradiso hanno avuto difficoltà ad andare al lavoro

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Genova. Disservizi senza avviso sulla rete del trasporto pubblico locale extraurbano. Alcuni utenti, cittadini residenti della Val Fontanabuona, del Tigullio e del Golfo Paradiso, hanno segnalato il problema ad alcuni consiglieri metropolitani.

“Ci hanno segnalato la soppressione di alcune corse senza peraltro che ci fosse stata alcuna comunicazione preventiva o informazioni sul sito di Amt” scrivono in una nota Carlo Gandolfo, Giuseppe Pastine, Fabrizio Podestà, Andrea Rossi, Flavia Pastorino, Albino Armanino, Elisabetta Ricci, Laura Repetto e Vincenzo Falcone.

“Questa grave situazione ha impedito a molte lavoratrici e molti lavoratori di raggiungere ieri mattina il posto di lavoro o di farlo con grave ritardo e ha creato disagio a tutti gli utenti in genere. Considerato che alcuni sindaci si sono già attivati per chiedere chiarimenti sulle cause dei disservizi, siamo a chiedere quali siano le iniziative che vorrete porre in essere per scongiurare il ripetersi di tali disservizi ed eventualmente quali canali comunicativi vorrà attivare l’Azienda per contenere le situazioni di disagio causate dalla soppressione di pubblico servizio“.

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