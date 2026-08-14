A Genova in arrivo a Ferragosto la nave ong Solidaire: a bordo c’è solo un migrante

Genova. Dovrebbe arrivare tra le 9 e le 11 della mattina di Ferragosto in porto a Genova la nave Solidaire dell’omonima ong spagnola fondata da Enrique Pineyro, argentino di origini genovesi.

La rescue boat nei giorni scorsi ha portato a termine il salvataggio di alcune decine di migranti coinvolti in un naufragio in pieno Mediterraneo. Tra le persone recuperate anche quattro bambini.

Il governo, che definisce i porti di destinazione delle navi ong impegnate nei salvataggi in mare, aveva assegnato alla Solidaire il porto di Genova ma viste le condizioni critiche dei migranti a bordo il capitano della nave ha chiesto e ottenuto di poterli fare sbarcare in Sicilia, nel porto di Augusta.

Le autorità non hanno però concesso uno sbarco totale dei migranti. Sulla Solidaire è rimasto un cittadino somalo, adulto, in buone condizioni di salute, che è ora in viaggio per Genova con il personale dell’ong.

Visto l’esiguo numero non sono state disposte misure di accoglienza “in forze” da parte di Asl e prefettura. Il Comune di Genova, con l’assessorato al Sociale ha messo a disposizione un mediatore culturale.

Saranno presenti allo sbarco un medico, le forze dell’ordine e figure del terzo settore. “Eravamo pronti a prendere in carico i minori ma poi sono state prese decisioni diverse”, dice l’assessora Cristina Lodi.

Nel maggio 2025 la nave Solidaire aveva attraccato a Genova con 263 persone, fra cui molti sudanesi e somali, raccolte nell’acque del canale di Sicilia. Più di recente aveva toccato La Spezia, dove aveva fatto sbarcare 43 migranti.