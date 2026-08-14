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Viaggio

A Genova in arrivo a Ferragosto la nave ong Solidaire: a bordo c’è solo un migrante

Tutte le altre persone salvate da un naufragio nel Mediterraneo, tra cui bambini, sono state fatte sbarcare in Sicilia per ragioni sanitarie ma il governo ha comunque obbligato l'imbarcazione a raggiungere il porto assegnato

Generico agosto 2026

Genova. Dovrebbe arrivare tra le 9 e le 11 della mattina di Ferragosto in porto a Genova la nave Solidaire dell’omonima ong spagnola fondata da Enrique Pineyro, argentino di origini genovesi.

La rescue boat nei giorni scorsi ha portato a termine il salvataggio di alcune decine di migranti coinvolti in un naufragio in pieno Mediterraneo. Tra le persone recuperate anche quattro bambini.

Il governo, che definisce i porti di destinazione delle navi ong impegnate nei salvataggi in mare, aveva assegnato alla Solidaire il porto di Genova ma viste le condizioni critiche dei migranti a bordo il capitano della nave ha chiesto e ottenuto di poterli fare sbarcare in Sicilia, nel porto di Augusta.

Le autorità non hanno però concesso uno sbarco totale dei migranti. Sulla Solidaire è rimasto un cittadino somalo, adulto, in buone condizioni di salute, che è ora in viaggio per Genova con il personale dell’ong.

Visto l’esiguo numero non sono state disposte misure di accoglienza “in forze” da parte di Asl e prefettura. Il Comune di Genova, con l’assessorato al Sociale ha messo a disposizione un mediatore culturale.

Saranno presenti allo sbarco un medico, le forze dell’ordine e figure del terzo settore. “Eravamo pronti a prendere in carico i minori ma poi sono state prese decisioni diverse”, dice l’assessora Cristina Lodi.

Nel maggio 2025 la nave Solidaire aveva attraccato a Genova con 263 persone, fra cui molti sudanesi e somali, raccolte nell’acque del canale di Sicilia. Più di recente aveva toccato La Spezia, dove aveva fatto sbarcare 43 migranti.

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