  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorsa

Finisce con lo scooter su una pozza di soda caustica: ragazza in ospedale

È finita in ospedale con diverse ustioni sul corpo, polizia locale e vigili del fuoco al lavoro per capire l'origine dello sversamento

vigili del fuoco

Genova. Una giovane donna è stata portata con urgenza in ospedale nel pomeriggio di giovedì dopo essere rimasta ustionata attraversando con lo scooter una pozza di liquido in via Bruzzo, a Bolzaneto.

La ragazza è passata sulla pozza inconsapevole di cosa fosse e immediatamente ha sentito bruciare diverse parti del corpo a causa degli schizzi. L’ipotesi è che si tratti di soda caustica.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il carro NBCR, specifico per il rischio chimico, per isolare il pericolo.

La polizia locale sta indagando sulle origini del sversamento. La ragazza è stata condotta all’ospedale da un’ambulanza del 118.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.