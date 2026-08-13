Genova. Una giovane donna è stata portata con urgenza in ospedale nel pomeriggio di giovedì dopo essere rimasta ustionata attraversando con lo scooter una pozza di liquido in via Bruzzo, a Bolzaneto.

La ragazza è passata sulla pozza inconsapevole di cosa fosse e immediatamente ha sentito bruciare diverse parti del corpo a causa degli schizzi. L’ipotesi è che si tratti di soda caustica.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il carro NBCR, specifico per il rischio chimico, per isolare il pericolo.

La polizia locale sta indagando sulle origini del sversamento. La ragazza è stata condotta all’ospedale da un’ambulanza del 118.