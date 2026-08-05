Genova. Tante lacrime, molti abbracci, un silenzio pesante e addolorato rotto soltanto dagli applausi fragorosi all’uscita dalla bara. Una folla commossa si è ritrovata mercoledì mattina davanti alla chiesa di Santa Maria dei Servi, alla Foce, per i funerali di Simone Scarrà, il ragazzo di 23 anni morto il primo agosto dopo essere stato travolto da un treno nella stazione di Albisola.

Davanti alla chiesa strapiena gli amici hanno affisso alcuni striscioni: “Ciao Simo”, “Il tuo sorriso è per sempre”, e ancora “Non sarà il fischio finale a separarci“. Le persone che non hanno trovato posto all’interno hanno aspettato l’uscita del feretro fuori, sotto il sole, manifestando solidarietà e vicinanza alla famiglia. Sulla bara un cuscino di rose bianche, una maglia del Genoa e una camicia a fiori della stessa fantasia di quella di papà Cristiano, portuale della Culmv.

Al termine della funzione il feretro è stato accolto da due fragorosi applausi, mentre in cielo venivano liberati palloncini bianchi. Tantissimi gli amici e le amiche presenti per dare l’ultimo saluto a Simone, gli stessi che qualche giorno fa hanno lanciato una raccolta fondi su Gofundme per realizzare un luogo che “possa custodire per sempre il ricordo del nostro amico – spiegano – Simone è cresciuto nel quartiere della Foce, tra i campetti, il mare, gli amici e le persone che gli hanno voluto bene. Per molti di noi non era solo un amico, ma un compagno di infanzia con cui siamo cresciuti condividendo momenti che porteremo sempre nel cuore”.

L’idea è realizzare, in accordo con la famiglia, una panchina circolare con un albero al centro, “un luogo aperto a tutti, dove sedersi, incontrarsi, ricordare e continuare a sentirlo vicino. L’albero rappresenterà la vita che continua, mentre la panchina sarà uno spazio in cui amici, familiari e chiunque abbia conosciuto Simone potrà fermarsi anche solo per qualche minuto”.

Simone Scarrà è stato travolto da un treno in transito all’alba del primo agosto, dopo avere trascorso una serata in discoteca con gli amici. Stando ai primi accertamenti si sarebbe sporto sulla banchina: una tragica fatalità che ha messo fine alla vita di un ragazzo giovanissimo e altrettanto amato.