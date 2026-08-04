Libri, mare e niente cellulare: il Silent Reading Party sulla spiaggia di Renà

Sestri Levante. Proseguono ad agosto gli appuntamenti con il Silent Reading Party, la rassegna dedicata a chiacchiere letterarie, pizza e aperitivi al tramonto sulla spiaggia di Renà, a Riva Trigoso.

Leggere in silenzio, cullati dal rumore del mare, per poi condividere impressioni e passioni letterarie davanti a un aperitivo o a una pizza sulla spiaggia. Il prossimo appuntamento è per martedì 11 agosto.

L’iniziativa, organizzata dalla critica letteraria, redattrice culturale ed editor Debora Lambruschini in collaborazione con il Bar 4 Venti, nasce con l’obiettivo di staccare la spina dalla frenesia quotidiana e dagli schermi degli smartphone, celebrando la lettura come atto sia intimo che comunitario. Ogni serata sarà guidata da un percorso di chiacchiere letterarie ideato per stimolare il confronto e offrire spunti di riflessione sempre nuovi e stimolanti, coinvolgendo anche direttamente i partecipanti in uno scambio sempre molto arricchente.

Come funziona il Silent reading party

L’appuntamento è alle 19:30 davanti al Bar 4 Venti di Renà, per poi scendere insieme sulla spiaggia. I partecipanti dovranno portare con sé un libro, un telo mare o una sdraio per accomodarsi sulla sabbia.

La serata prevede 45 minuti di lettura silenziosa assoluta, senza l’uso del telefono cellulare. A seguire, il momento conviviale: mentre si cena o si fa aperitivo, si darà il via a una chiacchierata letteraria informale, condividendo riflessioni e spunti a partire dalle storie portate dai partecipanti e dal filo conduttore della serata. Per martedì 11 agosto i partecipanti sono invitati portare, oltre a un libro da leggere, anche una poesia o alcuni versi da condividere con il resto del gruppo nel corso della chiacchierata.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e costi e per riservare il proprio posto è necessario inviare una email all’indirizzo lambruschini.d@gmail.com specificando il nominativo e il numero di eventuali accompagnatori o prenotarsi presso il bar 4 venti.