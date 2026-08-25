Sicurezza stradale, a Sestri Levante arriva la campagna della polizia “Questa sera guido io”

Sestri Levante. Weekend all’insegna della prevenzione a Sestri Levante, dove la polizia ha portato la campagna “Questa sera guido io”, un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare i cittadini sui rischi della guida in stato di ebbrezza e a promuovere la figura del conducente designato.

Nel pomeriggio gli agenti della polizia stradale hanno incontrato i cittadini in uno stabilimento balneare e hanno affrontato i temi della sicurezza stradale, richiamando l’attenzione sull’importanza di individuare, prima di una serata, il conducente designato, ossia chi, per una sera, decide di non bere per riaccompagnare a casa tutti.

Successivamente sono stati effettuati servizi di controllo finalizzati a contrastare la guida in stato di ebbrezza, nel corso dei quali sono stati individuati diversi conducenti designati, ai quali sono stati consegnati biglietti omaggio messi a disposizione dalle discoteche partner dell’iniziativa. Non sono mancati i casi di persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza, tra cui un giovane che ha fatto registrare un tasso alcolemico pari a 2,66 g/l, nei cui confronti sono scattati la denuncia, il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo.