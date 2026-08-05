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Pre-emergenza

Siccità, il sindaco di Santa Margherita Ligure: “Usare l’acqua in modo consapevole”

"Dove possibile, invito ad attingere a pozzi e fonti non collegati alla rete per soddisfare finalità agricole o industriali"

siccità acqua rubinetto

Santa Margherita Ligure. A causa del caldo e della siccità le risorse idriche a disposizione dei comuni, soprattutto quelli dove si registra un aumento importante della popolazione a causa del turismo, diminuiscono.

Per questo il sindaco di Santa Margherita Guglielmo Caversazio ha diramato un invito a un uso consapevole dell’acqua potabile.

Di seguito il testo:

“Cari concittadini e ospiti, a causa del perdurare delle attuali condizioni atmosferiche con conseguente diminuzione delle risorse idriche disponibili, si iniziano a riscontrare problemi di approvvigionamento che richiedono, da parte di tutti, un utilizzo più razionale dell’acqua potabile per usi non essenziali o superflui. Dove possibile, invito ad attingere a pozzi e fonti non collegati alla rete per soddisfare finalità agricole o industriali. Se lo scenario dovesse raggiungere livelli critici, la presente comunicazione dovrà tradursi in una specifica ordinanza.Vi chiedo pertanto di recepire il mio appello e di collaborare affinché comportamenti individuali orientati allo spreco non sfocino in penalizzazioni collettive. L’acqua è un bene fondamentale ed è fondamentale farne un uso consapevole”.

 

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