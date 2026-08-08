Si fa consegnare due orologi da 10mila euro da un pensionato: “finta carabiniera” arrestata a Nervi

Genova. Con la scusa di essere una carabiniera, si è fatta consegnare da un pensionato, di 79 anni, che vive nella zona di Nervi, due orologi dal valore di circa diecimila euro. Ma è stata arrestata nel giro di pochi minuti dagli uomini della squadra mobile che tenevano d’occhio la sua auto.

La donna, 37 anni, era arrivata da Napoli dove è residente. Lo stratagemma per la truffa è uno dei più utilizzati, quello della telefonata sulla linea fissa, quella di casa, da parte di un sedicente maresciallo, che informa il malcapitato che la sua auto è stata coinvolta in una rapina e per questo devono fare accertamenti sui contanti e soprattutto sui gioielli che possiede.

In questo caso il pensionato ha subito spiegato di “non avere un’auto”, ma i truffatori non hanno desistito dicendo che anche per questa ragione dovevano capire meglio e vedere gli oggetti di valore che potevano “far parte della refurtiva”.

Intanto, la complice stava già suonando alla porta dell’anziano, trattenuto ancora al telefono al sedicente appartenente alle forze dell’ordine. Il pensionato ha così consegnato i due orologi alla donna, ma la sua fuga è durata poco. E’ stata arrestata all’ingresso del casello autostradale. Dopo l’udienza per direttissima è stata disposta per lei la custodia cautelare in carcere.

Il 30 luglio intanto la squadra mobile di Roma ha arrestato un 40enne italiano con precedenti, su ordinanza del gip di Genova per una truffa fotocopia commessa il 10 giugno ai danni di un pensionato a Sestri Ponente.