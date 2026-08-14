Sestri Levante, via libera definitiva al nuovo piano di utilizzo delle aree demaniali

Sestri Levante. Il Consiglio comunale di Sestri Levante ha approvato ieri sera il testo definitivo dell’aggiornamento del PUD, il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime che sostituisce quello in vigore dal 2010. Il voto recepisce le prescrizioni indicate da Regione Liguria, che ha rilasciato il nulla osta dopo aver valutato positivamente il progetto trasmesso dal Comune al termine del primo passaggio in Consiglio, lo scorso aprile. Il nuovo PUD mantiene un ampio margine di fruizione pubblica del litorale: quasi il 70% del fronte mare balneabile resta destinato a spiagge libere e libere attrezzate.

Le integrazioni richieste dalla Regione non toccano l’impianto del piano, che resta invariato nelle sue linee fondamentali: si tratta soprattutto di precisazioni normative e indicazioni sulle modalità di gestione. A restare confermate sono le due novità principali dell’aggiornamento, entrambe riconosciute da Regione Liguria come modelli organizzativi di riferimento: la Spiaggia Libera Organizzata di Portobello, pensata per garantire sicurezza e tutela ambientale nei periodi di maggiore afflusso, e il campo boe nella Baia delle Favole, che regolerà l’ormeggio nello specchio acqueo tutelando al contempo l’habitat marino. Entrambi gli interventi avranno appositi iter per gestione e realizzazione.

“Con questo voto – ha dichiarato l’assessore al Demanio Luigi Ceffalo – diamo attuazione a due impegni di mandato dell’Amministrazione, in un percorso condiviso con Regione Liguria che ha riconosciuto la qualità del lavoro svolto. È un risultato che conferma la bontà delle scelte compiute in questi anni, nel segno di un demanio più ordinato, sicuro e accessibile, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio che rendono unica Sestri Levante”.