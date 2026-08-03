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Sestri Levante, variazione di bilancio: 400mila euro per il centro anziani di via XX Settembre

Per il turismo, i risparmi dalla gestione gratuita dell'Info Point della Baia del Silenzio finanziano 22mila euro di trasferimenti alle associazioni del territorio

Generico agosto 2026

Sestri Levante. Importante variazione di bilancio approvata l’altra sera in Consiglio comunale. Al centro dell’intervento i lavori di efficientamento energetico del centro sociale della terza età di via XX Settembre (nella foto): un cantiere da oltre 400mila euro complessivi, sostenuto da un contributo regionale di 258.997,98 euro e dalla restante quota, circa 141 mila euro, a carico del Comune. Ulteriori 54.400 euro destinati alla struttura arrivano dagli oneri di monetizzazione già incassati dall’ente.

Sempre dagli oneri di monetizzazione, oltre 160mila euro finanziano altri interventi di manutenzione: 25mila euro per la scuola media di via Val di Canepa, 30.500 euro per canali e torrenti, 20mila euro per l’irrigazione delle aree verdi e 37.767 euro per il polo 0-6.

Aggiornato anche il capitolo Servizi alla persona, con l’accertamento definitivo di quasi 36mila euro di fondo statale politiche sociali 2024 (tra affido familiare, dimissioni protette per gli anziani e formazione degli assistenti sociali) e ulteriori risorse su fondo SAI accoglienza immigrati, centri estivi e sostegno alla popolazione ucraina

Tra le altre voci, il contributo al fondo di solidarietà comunale sale da 716.887,43 a 774.148,52 euro, coperto dai rimborsi ministeriali sulle indennità degli amministratori. Stanziati anche quasi 38mila euro di avanzo vincolato da alienazioni immobiliari per l’estinzione anticipata di mutui, a cui si aggiungerà il ricavato della vendita dell’immobile di via Caboto a Riva. Per il turismo, i risparmi dalla gestione gratuita dell’Info Point della Baia del Silenzio finanziano 22mila euro di trasferimenti alle associazioni del territorio.

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