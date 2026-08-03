Sestri Levante, variazione di bilancio: 400mila euro per il centro anziani di via XX Settembre

Sestri Levante. Importante variazione di bilancio approvata l’altra sera in Consiglio comunale. Al centro dell’intervento i lavori di efficientamento energetico del centro sociale della terza età di via XX Settembre (nella foto): un cantiere da oltre 400mila euro complessivi, sostenuto da un contributo regionale di 258.997,98 euro e dalla restante quota, circa 141 mila euro, a carico del Comune. Ulteriori 54.400 euro destinati alla struttura arrivano dagli oneri di monetizzazione già incassati dall’ente.

Sempre dagli oneri di monetizzazione, oltre 160mila euro finanziano altri interventi di manutenzione: 25mila euro per la scuola media di via Val di Canepa, 30.500 euro per canali e torrenti, 20mila euro per l’irrigazione delle aree verdi e 37.767 euro per il polo 0-6.

Aggiornato anche il capitolo Servizi alla persona, con l’accertamento definitivo di quasi 36mila euro di fondo statale politiche sociali 2024 (tra affido familiare, dimissioni protette per gli anziani e formazione degli assistenti sociali) e ulteriori risorse su fondo SAI accoglienza immigrati, centri estivi e sostegno alla popolazione ucraina

Tra le altre voci, il contributo al fondo di solidarietà comunale sale da 716.887,43 a 774.148,52 euro, coperto dai rimborsi ministeriali sulle indennità degli amministratori. Stanziati anche quasi 38mila euro di avanzo vincolato da alienazioni immobiliari per l’estinzione anticipata di mutui, a cui si aggiungerà il ricavato della vendita dell’immobile di via Caboto a Riva. Per il turismo, i risparmi dalla gestione gratuita dell’Info Point della Baia del Silenzio finanziano 22mila euro di trasferimenti alle associazioni del territorio.