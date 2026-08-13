Sestri Levante, via tavoli e sedie dalla strada in orario notturno: “Motivi di sicurezza”

Sestri Levante. Via i tavolini e le sedie dei locali dai portici di viale Roma e dalla piazza della stazione ferroviaria, a Sestri Levante, per motivi di sicurezza.

Il sindaco della cittadina, Francesco Solinas, ha firmato un’ordinanza che impone lo sgombero di tavolini, sedie e altri arredi, su entrambi i lati dell’area in oggetto, ogni giorno dalle 19:30 alle 6:00 del mattino successivo fino al 1 novembre 2026.

La decisione – che nasce anche da un serrato confronto con le forze dell’ordine con cui è stata condivisa – arriva dopo i ripetuti episodi di degrado e disordine registrati nella via e nella piazza adiacente alla stazione ferroviaria nelle ore serali e notturne che negli ultimi mesi hanno più volte richiesto l’intervento di forze dell’ordine e polizia locale. Ultimo in ordine di tempo quello avvenuto a inizio agosto nel dehors di un bar vicino alla stazione, dove un uomo di 38 anni ha staccato a morsi l’orecchio di un cinquantenne durante una lite.

“Questo provvedimento nasce dalla necessità di dare una risposta concreta ai residenti di viale Roma – spiega Solinas – che non si sentono sicuri. Non possiamo permettere che una delle nostre vie, peraltro così importante e strategica, diventi terreno di insicurezza per residenti, turisti e commercianti”.