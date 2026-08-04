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Appuntamento

A Sestri Levante torna lo “Sbarazzo”, due giorni di shopping scontato

Le numerosissime attività del centro storico che presenteranno, anche esponendo sulle bancarelle, la merce scontata.

sbarazzo sestri levante

Sestri Levante. A Sestri Levante torna l’appuntamento estivo con lo “Sbarazzo”, due giorni di sconti e occasioni in cui la cittadina si animerà sino a sera grazie anche ai negozi aperti.

L’evento si terrà sabato 8 e domenica 9 agosto, e si svolgerà nelle consuete modalità, con le numerosissime attività del centro storico che presenteranno, anche esponendo sulle bancarelle, la merce scontata.

La locandina ufficiale dello “Sbarazzo” renderà riconoscibili le attività che hanno aderito e supportato  con il proprio contributo la manifestazione.

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