Sestri Levante, le modifiche al percorso della navetta gratuita per gli eventi in programma

Sestri Levante. Fine agosto ancora ricco di appuntamenti e la navetta gratuita dovrà adeguare il proprio percorso alle esigenze organizzative e di ordine pubblico.
Il 14 e il 21 agosto, per una partita di calcio prevista al campo Sivori, dalle 16.00, il mezzo dopo via Fabbrica a Valle devierà su via Terzi-Ponte Serlupi, per poi rientrare sul percorso regolare in via Nazionale.
Ogni mercoledì sera di agosto, dalle 22, la chiusura del lungomare Descalzo farà transitare la navetta su via Milano per raggiungere piazza Matteotti.
Il 15 agosto, per la processione religiosa, le corse dalle 21 raggiungeranno Riva capolinea senza passare da stazione FS e Arinox Bocciofila.
Il 20 agosto, per consentire la manifestazione Tutti Fuori, street Food in via Nazionale, dalle 15 il servizio, con partenze ai 15 di ogni ora da piazza Matteotti, seguirà un percorso alternativo attraverso via Baden Powell, via Fascie, via Pace nel Mondo, via Petronio, via Paggi, il bivio Fossa Lupara, via Fabbrica a Valle, via Primi, via Bo, di nuovo via Baden Powell e via Fasce, fino a via Monsignor Vattuone e Riva capolinea.