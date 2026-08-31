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Sestri Levante, Consiglio comunale approva il progetto di ampliamento di Fincantieri a Riva Trigoso

Il sindaco Solinas: "Una data storica: il sito si amplia e il territorio guadagna 40 posti auto"

Fincantieri Riva Trigoso nuovi pontili

Sestri Levante. Via libera all’ampliamento a mare della Fincantieri con l’approvazione in consiglio comunale avvenuta questa mattina.

“Una data storica- spiega il sindaco Francesco Solinas – che da una parte consentirà alla Fincantieri di realizzare una seconda piattaforma per costruire quattro navi contemporaneamente, dall’ altra al Comune di ottenere 40 posti auto in via Gramsci e la definizione della proprietà dei terreni dove sorge la Bocciofila Rivana pratica mai perfezionata negli anni.

Ma la cosa più importante – sottolinea il primo cittadino – è quella di aver definito un programma certo per la realizzazione di una viabilità alternativa per evitare il passaggio dei grossi camion diretti in cantiere nel centro di Riva Trigoso”.

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