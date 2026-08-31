Sestri Levante, Consiglio comunale approva il progetto di ampliamento di Fincantieri a Riva Trigoso

Sestri Levante. Via libera all’ampliamento a mare della Fincantieri con l’approvazione in consiglio comunale avvenuta questa mattina.
“Una data storica- spiega il sindaco Francesco Solinas – che da una parte consentirà alla Fincantieri di realizzare una seconda piattaforma per costruire quattro navi contemporaneamente, dall’ altra al Comune di ottenere 40 posti auto in via Gramsci e la definizione della proprietà dei terreni dove sorge la Bocciofila Rivana pratica mai perfezionata negli anni.
Ma la cosa più importante – sottolinea il primo cittadino – è quella di aver definito un programma certo per la realizzazione di una viabilità alternativa per evitare il passaggio dei grossi camion diretti in cantiere nel centro di Riva Trigoso”.