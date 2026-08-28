Servizi pubblici: il Comune di Rapallo inaugura la società “in house” a totale partecipazione comunale

Rapallo. Dopo un attento percorso di analisi e approfondimento tecnico, la Giunta Comunale di Rapallo ha approvato i nuovi indirizzi per la creazione della futura società “in house”, alla quale affidare la gestione dei servizi pubblici, orientandosi verso un modello a esclusiva partecipazione del Comune di Rapallo.

L’istruttoria svolta dagli uffici – che ha compreso anche un proficuo confronto con il Comune di Portofino – ha evidenziato come questa sia la soluzione più idonea ad assicurare rapidità procedurale, massima efficienza e un controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati alla cittadinanza e ai visitatori.

La scelta della massima autonomia operativa non preclude, tuttavia, la collaborazione territoriale: eventuali progetti condivisi e relative attività congiunte con i comuni vicini potranno infatti essere attuati in modo agile ed efficace attraverso successivi accordi di partnership. Il commento del Sindaco, Elisabetta Ricci: “Il lavoro d’istruttoria portato avanti in questi mesi ci ha offerto elementi chiari per individuare la soluzione più idonea. Con questo nuovo indirizzo assicuriamo alla nostra città massima autonomia, iter burocratici più leggeri e tempi di risposta più veloci per i cittadini, senza rinunciare a future e preziose collaborazioni strategiche con i Comuni del nostro comprensorio”

Il presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico: “La creazione di una società a totale partecipazione comunale nasce dalla volontà di individuare il sistema più agile per consolidare l’asse con Portofino dal quale potranno scaturire benefici per entrambe le comunità, in primis per la gestione diretta, la razionalizzazione dei flussi turistici e per la realizzazione di concerto di importanti eventi culturali e sportivi”

Il Sindaco di Portofino, Matteo Viacava: “Sono convinto sia un segnale importante per Rapallo avere una propria società che possa collaborare con la nostra (la Portofino Mare, ndr). Qualcuno in passato aveva detto che non si poteva fare: non è così. Questa società sarà per noi un orgoglio, perché credo fortemente nel legame con Rapallo. Le società partecipate saranno il futuro delle amministrazioni comunali perché agevolano la gestione del patrimonio pubblico e per portare lavoro e ricchezza al territorio. Spero che presto altre località limitrofe possano aggiungersi”.

Il commento dell’Assessore al Bilancio, Fabio Mustorgi: “Seguendo l’esempio di Portofino stiamo andando a creare una nuova società che sarà capace, dinamica e poco costosa, con una linea di comando diretta e gerarchica. Con questo passaggio, Rapallo compie un importante passo in avanti verso una gestione dei servizi modernizzata e su misura per le esigenze del territorio, passando a gestire direttamente i parcheggi pubblici, gli sbarchi dei turisti provenienti dalle navi da crociera e in un futuro anche parte del vasto patrimonio comunale”.

Il nascente soggetto pubblico è stato presentato alla stampa questa mattina presso la sala consigliare del Comune alla presenza del Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, del suo omologo di Portofino, Matteo Viacava, del Presidente del Consiglio Comunale di Rapallo, Mentore Campodonico, del vicesindaco di Portofino, Giorgio D’Alia, dell’Assessore al Bilancio del Comune di Rapallo, Fabio Mustorgi, del consigliere comunale Lisa Canale e della dirigente del Settore 1 del Comune di Rapallo, Rossella Bardinu.