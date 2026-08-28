Sequestrati 3mila ventilatori con marchi contraffatti: oltre 49mila euro di multa all’importatore

Genova. I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e il personale del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato più di 3 mila ventilatori irregolari nel bacino portuale di Genova Pra’. La merce, proveniente dalla Cina, era destinata alla vendita sul territorio nazionale.

L’individuazione del carico sospetto è avvenuta grazie all’incrocio di dati e informazioni acquisiti attraverso l’analisi della documentazione presentata all’Autorità doganale. Nel corso dell’ispezione del container, i finanzieri e i funzionari doganali hanno rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti elettrici, nello specifico ventilatori ad uso domestico, tutti dotati di cavi di alimentazione recanti marcature riconducibili a note aziende produttrici, risultate abilmente contraffatte. L’operazione congiunta ha portato alla segnalazione all’Autorità giudiziaria competente di un cittadino cinese.

Parallelamente, nei confronti dell’importatore sono state contestate violazioni di carattere amministrativo, con l’irrogazione di sanzioni per un importo complessivo pari a 49mila euro. Secondo le stime effettuate dagli investigatori, la merce sequestrata avrebbe potuto generare ricavi superiori a 100 mila euro.

“Particolarmente rilevante il profilo legato alla tutela della sicurezza pubblica – si legge nella nota della Guardia di Finanza – In un periodo caratterizzato da temperature elevate e persistenti come quello attuale, i ventilatori sequestrati sarebbero stati presumibilmente destinati a un utilizzo intenso e prolungato. La totale assenza di conformità dei cavi di alimentazione avrebbe potuto determinare situazioni di grave pericolo, con rischi di elettrocuzione per gli utilizzatori e potenziali incendi causati da cortocircuiti. L’attività è stata condotta congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli effettuati negli spazi doganali e delle attività di contrasto ai traffici illeciti, in attuazione del rinnovato Protocollo d’intesa tra le due Amministrazioni”.