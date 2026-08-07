Senza dimora, dalla Regione 100mila euro per 14 nuovi posti di accoglienza notturna

Genova. La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla sanità, politiche sociosanitarie e sociali e terzo settore, Massimo Nicolò, uno stanziamento di 100 mila euro per l’attivazione di 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizioni di grave marginalità sociale e con dipendenze patologiche. Con questo provvedimento la Regione Liguria va in aiuto del Comune di Genova, dando seguito alla richiesta avanzata dalla Prefettura per far fronte a una situazione di particolare urgenza sul territorio.

“Abbiamo scelto di intervenire rapidamente – spiega l’assessore Massimo Nicolò – mettendo a disposizione risorse straordinarie per dare una risposta concreta a un’emergenza sociale che richiedeva un’azione immediata. Pur trattandosi di un ambito che va oltre le competenze dirette della Regione, abbiamo ritenuto doveroso fare la nostra parte per sostenere il Comune di Genova e rispondere all’appello della Prefettura, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per affrontare situazioni di elevata fragilità”.

L’intervento sarà realizzato attraverso il progetto Odissea, attivo a Genova dal 2003 e gestito dalla Fondazione centro di solidarietà bianca Costa Bozzo ets (Ceis Genova), con l’obiettivo di garantire una risposta immediata a una situazione caratterizzata da particolare urgenza sociale, ampliando l’offerta di accoglienza sul territorio genovese e rafforzando la rete di protezione rivolta alle persone più fragili.

“L’obiettivo – prosegue Nicolò – è offrire un’accoglienza dignitosa a persone particolarmente vulnerabili e, al tempo stesso, favorire la loro presa in carico attraverso percorsi di accompagnamento sanitario e sociale. Se questa esperienza produrrà i risultati attesi, potrà rappresentare la base per una risposta strutturale e non soltanto emergenziale, nel rispetto delle competenze di tutti gli enti coinvolti”.