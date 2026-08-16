Teatro sul mare, al porto antico torna il Sea Stories Festival: l’isola delle Chiatte diventa palcoscenico

Genova. Dal 19 al 27 agosto, Porto Antico EstateSpettacolo accoglie la decima edizione del Sea Stories Festival. L’Isola delle Chiatte si trasforma ancora una volta in un palcoscenico galleggiante, confermandosi un luogo straordinario dell’estate genovese dove teatro e musica si coniugano nel segno del legame con il mare.

Questa edizione del decennale amplia la proposta artistica coinvolgendo un numero maggiore di attori e musicisti, con l’inserimento dell’intelligenza artificiale per arricchire l’esperienza sensoriale dello spettatore. Il cartellone si apre mercoledì 19 e giovedì 20 agosto alle 21.30 con Onirika, format immersivo legato alle sonorità della musica elettronica. Lo spettacolo unisce musica e teatro e prevede un dress code: l’obbligo di maschera per il pubblico, che diventa parte integrante dell’evento.

Da sabato 22 a mercoledì 26 agosto, sempre alle 21.30, andrà in scena la nuova produzione del festival: una rilettura contemporanea di Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. La scenografia è caratterizzata da un portale di legni intrecciati, ideale passaggio tra realtà e finzione, da cui il personaggio di Puck guida gli spettatori nelle dinamiche del desiderio e del potere.

I pomeriggi di domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 agosto alle 19.30 saranno dedicati alle famiglie con La nave dei disastri del Capitan Barba di Polpo, pensato per bambini dai 3 agli 11 anni e incentrato sulle vicende di un ex pirata ironico, sordo e vanitoso.

La rassegna si chiuderà giovedì 27 agosto con due repliche, alle 19.30 e alle 21.30, dello spettacolo L’Uomo Migliore, diretto da Tommaso Garré. L’opera rilegge la storia di Achille e Patroclo attraverso le opere di autori del Novecento come Pasolini, Morante, Anouilh e Cocteau, offrendo una riflessione d’ispirazione brechtiana sulla contemporaneità.