Meno di venti giorni all’inizio della scuola, e anche quest’anno a Genova mancano i docenti

Genova. La Liguria, come altre regioni italiane, convive con la carenza cronica di circa il 20% di organico nelle scuole rispetto al personale di diritto. Un tema che è particolarmente pressante se si parla di insegnanti di sostegno: sono 2500 in più quelli richiesti dalle scuole della provincia di Genova rispetto alle cattedre definite dal ministero dell’Istruzione (2900 in tutta la Liguria).

Una cifra che dà l’idea di come, a poche settimane dall’inizio della scuola – il 14 settembre – , le classi partiranno con il freno a mano tirato nell’attesa che i dirigenti scolastici riescano a riempire i vuoti con chiamate in deroga. “L’anno scorso alcuni insegnanti sono stati chiamati a gennaio o febbraio”, dice Mario Lugaro, del sindaco Slc Cgil scuola.

La situazione non è una novità e anzi ricalca quanto verificato a fine agosto o inizio settembre degli anni passati ma, nonostante il pattern ricorsivo, il MI (ministero dell’Istruzione e del merito) non è corso ai ripari ritoccando al rialzo, se non per pochissime unità, la quota di organico di diritto.

Secondo alcuni calcoli del sindacato autonomo Anief, oggi in provincia di Genova a fronte di 1693 posti di ruolo previsto dall’organico di diritto, quelli in deroga sono 2559 e quindi il ricorso alle deroghe comprende tutto il ciclo scolastico, dalle scuole di infanzia agli istituti secondari di secondo grado.

A pagare il prezzo più alto di questa situazione sono proprio i ragazzi con disabilità: quasi la metà di loro troverà in classe un insegnante diverso da quello dell’anno precedente, con tutte le criticità legate alla discontinuità didattica.

“Sulle cifre possono esserci alcune discrepanze ma il tema resta – dice Mario Lugaro del sindacato Slc Cgil Liguria – nella nostra regione abbiamo circa 10mila alunni con disabilità ma l’organico di diritto è di circa 2600 insegnanti, una cifra del tutto inadeguata, e quindi ogni anno la dirigenza scolastica è obbligata a ricorrere ai posti in deroga utilizzando i finanziamenti aggiuntivi ministeriali, ma quello che noi lamentiamo è che non ci sia una soluzione strutturata a questo problema”.

“E quest’anno, per fortuna, il problema è anche inferiore rispetto all’anno scorso – aggiunge Monica Capra, del sindacato Cisl Scuola – perché almeno le cattedre di ruolo, se si eccettua la scuola primaria, sono state coperte. Resta il tema di chi ha sostenuto, in passato, l’investimento importante in termini di tempo e di denaro dei corsi Tfa e oggi si trova ad avere diritto al ruolo tanto quanto chi ha sostenuto gli altrettanto legittimi corsi Indire”.

Il rebus, risolto ogni anno in modo emergenziale, è in realtà strutturale e legato a due fattori: da una parte l’andamento crescente e non sempre prevedibile delle diagnosi di disabilità, che spesso arrivano in corso d’anno. Se un tempo un bambino o una bambina ottenevano una diagnosi dopo l’inizio dell’anno scolastico avevano poche speranze di accedere al sostegno. Oggi la direzione scolastica regionale fa il possibile, insieme alle scuole, per coprire tutte le esigenze.

L’altro fattore strutturale è la mancanza di docenti in possesso dei requisiti professionali per ottenere una cattedra di sostegno: solo di recente accanto ai percorsi Tfa (molto lunghi e onerosi) sono stati introdotti percorsi Indire, dedicati a chi abbia tre anni di esperienza in sostegno. Questi corsi hanno consentito di aumentare la platea di insegnanti che avrebbero diritto al posto di ruolo. Ma al momento il fabbisogno resta alto rispetto ai docenti disponibili.

La mancanza di docenti riguarda non solo il sostegno ma anche alcune classi di insegnamento particolari, come le scienze matematiche, tecnologiche e le lingue straniere: “È molto complicato trovare supplenti su queste materie perché i laureati in Matematica o in Lingue sono propensi a scegliere altri lavori che non quello dell’insegnamento precario”, osserva Lugaro.

Tra Ferragosto e la fine di settembre si conclude la finestra utile per le “call veloci” agli insegnanti da parte dell’ufficio scolastico regionale, attingendo alle graduatorie. Dopodiché inizierà il periodo delle chiamate direttamente da parte dei dirigenti scolastici, con molte nomine che, probabilmente, arriveranno settimane se non mesi dopo la prima campanella.

Intanto dal ministero dell’Istruzione notizie relative a straordinari e aumenti: “Già disponibili nel cedolino di agosto gli incrementi economici – si legge in una nota del Mi – derivanti dal rinnovo del Contratto del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Si tratta in media di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli ATA. Anche gli arretrati saranno pagati entro agosto con una emissione straordinaria pari in media, e al netto della vacanza contrattuale, a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli ATA”.