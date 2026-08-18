Scontro sul contratto dell’handling all’Aeroporto di Genova: la denuncia di UilTrasporti

Genova. Un vertice tra le parti sociali e l’azienda affidataria dei servizi a terra presso l’Aeroporto di Genova ha fatto registrare una forte spaccatura. La UilTrasporti ha reso nota la propria posizione in merito alla gestione dell’appalto relativi ai servizi di rampa, carico e scarico bagagli, assistenza aeromobili e pulizia a bordo. Durante il tavolo di confronto convocato dal Gestore aeroportuale, la sigla sindacale ha richiesto formalmente l’applicazione del contratto collettivo nazionale dell’handling aeroportuale.

Secondo quanto riferito da UilTrasporti, la società FC Handling avrebbe respinto la richiesta dichiarando che “quel contratto non lo applicheremo mai”, per poi abbandonare la riunione. Il sindacato ha definito l’accaduto come un “comportamento indegno di chi opera in un settore regolamentato e svolge attività critiche per la sicurezza dello scalo”.

Nel comunicato diffuso, UilTrasporti ha rivolto rilievi anche nei confronti di Aeroporto di Genova S.p.A., sostenendo che “il fatto più grave non è l’azienda: è il Gestore che resta immobile e fa finta di niente”. La società di gestione avrebbe mostrato unicamente una “disponibilità futura” a valutare l’adeguamento contrattuale, che per il sindacato equivale a non assumere decisioni operative. La nota prosegue evidenziando che “un Gestore che non interviene davanti a un rifiuto così plateale delle regole del settore non sta esercitando il proprio ruolo”, ricordando come la società avrebbe la facoltà di agire “fino alla revoca dell’appalto in caso di gravi inadempienze”.

Valutando il quadro complessivo, l’organizzazione sindacale ha affermato che “qui non siamo di fronte a una criticità: siamo di fronte a una rottura delle regole del settore” e che la situazione costituisce “una vergogna istituzionale”. La Segreteria Nazionale e la Segreteria Regionale Liguria di UilTrasporti hanno concluso precisando che “UilTrasporti non arretrerà di un millimetro” e che “finché non verrà applicato il contratto corretto, non ci sarà alcuna pace sociale”