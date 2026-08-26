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Branco

Rapinano un 67enne e lanciano pietre ai passanti che lo difendono: bloccati due 18enni

Un 18enne è stato fermato e un altro denunciato, si cerca il terzo complice

carabinieri

Masone. Un 18enne è stato fermato e un altro denunciato con l’accusa di avere aggredito un uomo in strada per strappargli la catenina d’oro dal collo.

È successo martedì pomeriggio a Masone. I due ragazzi, accompagnati da un terzo complice ancora non identificato, sono scesi da una corriera e hanno avvicinato un passante, un uomo di 67 anni, strappandogli la collana. Poi lo hanno minacciato con un coltello per scappare, lanciando sassi verso alcune persone che hanno notato la scena e hanno provato a intervenire.

I carabinieri della stazione di Rossiglione sono arrivati sul posto con i colleghi di Arenzano e hanno subito avviato le ricerche dei tre. Due erano ancora in zona, complice anche l’intervento dei residenti. Il 18enne, ritenuto l’autore materiale dello scippo, è stato fermato e trasferito a Mrarassi.

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