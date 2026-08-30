“Scendi che ti picchio”, autista Amt minacciato a Principe perché non passava il bus

Genova. “Scendi che ti picchio”. È quanto si sarebbe sentito dire sabato un autista Amt al capolinea di via Fanti d’Italia, aggredito verbalmente da un uomo fuori di sé perché, a suo dire, il 7 non passava da troppo tempo. A riportare l’episodio, confermato anche dalla Questura, è Roberto Piccardo, sindacalista della Fna Ugl.

Il conducente era in servizio sulla linea 36, intorno alle sei del pomeriggio. L’uomo, un 47enne di nazionalità ecuadoriana visibilmente ubriaco, è salito sul bus e ha iniziato a sbattere i pugni sul vetro che protegge il posto di guida. A quel punto l’autista ha chiamato il 112.

Sul posto è arrivata la polizia che ha identificato l’aggressore e lo ha denunciato per minacce e interruzione di pubblico servizio, oltre a sanzionarlo per ubriachezza molesta.

L’episodio accende ancora i riflettori sulla correlazione tra disservizi del trasporto pubblico e rischi per la sicurezza degli autisti, meccanismo evidenziato anche dai sindacati confederali dopo la rissa andata in scena la scorsa settimana in via Cantore su un bus della linea 1, per fortuna senza gravi conseguenze, anche questa denunciata alla stampa da Ugl.

“Ecco perché ribadiamo la nostra preoccupazione per i tagli del servizio invernale“, rimarca Piccardo che se la prende coi “falsi buonisti” e attacca: “Per noi non ci sono alibi o scuse, non è ammissibile lavorare così”.

Ugl continua a proporre l’utilizzo di bodycam o dashcam su base volontaria “anche per essere tutelati nei confronti di chi taglia la strada ai bus, di chi inveisce dai mezzi privati e per tante altre situazioni”. Linea che invece non piace alle altre sigle, secondo cui l’unica strada è l’applicazione dei protocolli per la sicurezza con un maggiore presidio a bordo dei mezzi.

“Chi dovrebbe tutelare le persone sembra più interessato a giustificare chi compie atti del genere – continua Piccardo -. Inoltre le forze dell’ordine sono state messe in condizioni di avere timore a toccare questi soggetti, perché ci sono sempre i folli che puntano il dito su chi per fermarli è costretto a bloccarli. Poi non chiediamoci come mai sempre più autisti stiano abbandonando Amt“, conclude.