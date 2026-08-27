Savignone, l’estate si chiude con la festa patronale di Sant’Agostino: il programma dei quattro giorni

Savignone. Dal 27 al 30 agosto Savignone chiude in bellezza la sua estate di eventi con la tradizionale festa patronale di Sant’Agostino: quattro giorni tra animazione, giochi di una volta, musica, messa e processione. Un programma ricco, pensato per tutti i gusti, che unisce sacro e profano, tradizione e divertimento.

Protagonista assoluto di questa edizione è lo storico appuntamento con DJ Francesco Fontes, che quest’anno celebra a Savignone 28 anni di musica e comunità. Un traguardo straordinario che consacra il legame profondo tra l’artista genovese e il pubblico del borgo dei Fieschi.

Il cuore verde del paese, il parco comunale, si trasforma per l’occasione in una grande pista da ballo a cielo aperto dove giovani e meno giovani si ritrovano per condividere la stessa passione per il ritmo. Il ritorno di Fontes a Savignone non è solo un concerto, ma un vero e proprio rito collettivo. In quasi tre decenni, mode e tendenze si sono alternate, ma la sua energia è rimasta un punto fermo dell’estate locale. Quella di Savignone rappresenta la data storica più longeva in assoluto nella carriera di Francesco Fontes.

“Tre decenni trascorsi sulla stessa consolle, superando indenne i cambi di mode, generazioni e tendenze musicali – spiega il sindaco di Savignone Antonio Bigotti – Questo evento, che unisce generazioni di valligiani e villeggianti a ritmo di dance, rinnova una delle tradizioni estive più amate della Valle Scrivia”.

A completare l’offerta musicale il concerto d’organo per Sant’Agostino del maestro Enrico Sobrero, i concerti di Still Not Monday, Fabio Casanova e Stratagemma nella serata di sabato, e domenica l’esibizione della Scuola di Ballo Tipsy Dance e il Ballo Liscio con l’Orchestra Antonella Marchini.

Per chi vuole mangiare: grande cena alpina sabato e domenica sera al Parco Comunale e bancarelle con farinata e dolci.

Il programma

Giovedì 27 agosto – ore 20.30

Chiesa Parrocchiale San Pietro Savignone

CONCERTO D’ORGANO DI SANT’AGOSTINO con il Maestro Enrico Sobrero all’organo. Musiche di Zipoli, Buxtehude, Bach, Franck.

Venerdì 28 agosto – dalle ore 21.30

Piazza Capoluogo

FESTA DEI GIOVANI IN PIAZZA: CARNEVALE ESTIVO E ANIMAZIONE COL GRUPPO “DJANGO”

Sabato 29 agosto – dalle ore 17.00

Parco Comunale e Piazza Capoluogo

FESTA PATRONALE DI SANT’AGOSTINO

Animazioni in piazza – Gara goliardica dalle ore 17.00

Cena Alpina al parco dalle ore 19.00

Piazza in festa con: STILL NOT MONDAY – FABIO CASANOVA – STRATAGEMMA

Discoteca fino a notte con FRANCESCO FONTES D.J.

Domenica 30 agosto – dalle ore 15.00

Parco Comunale e Piazza Capoluogo

FESTA PATRONALE DI SANT’AGOSTINO

S. Messa ore 17.00 con processione a seguire.

Stands gastronomici, animazioni in piazza, ALBERO DELLA CUCCAGNA, CENA ALPINA al parco dalle ore 19.00

Ore 21.00 Esibizione dei ballerini della Scuola di Ballo TIPSY DANCE a seguire BALLO LISCIO al parco con l’ORCHESTRA ANTONELLA MARCHINI

Discoteca in piazza dalle ore 22.30 fino a notte – DJ SET.