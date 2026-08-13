Santa Margherita, gli appuntamenti del weekend di Ferragosto: arte, shopping, musica, cibo e divertimento

Santa Margherita Ligure. Sarà un fine settimana ferragostano ricchissimo di eventi quello alle porte. Di seguito gli appuntamenti principali.



Arte e visite guidate



Prosegue fino a domenica 16, al Castello Cinquecentesco, “Vibrazioni”, mostra personale di Miriam Trentalancia: circa venti di opere accomunate dalla ricerca di ciò che vibra sotto la superficie della realtà. Orari: venerdì/sabato/domenica dalle 18.00 alle 21.30; sabato e domenica anche dalle 10.30 alle 12.30. Venerdì 14, alle 20.45, si sale invece a Villa Durazzo per la visita guidata serale sui fantasmi e le leggende della dimora. Biglietto: da 6 a 12 euro – Prenotazione obbligatoria: 0185 472637 I prenotazioni@villadurazzo.it

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Da venerdì 14 a domenica 16 avrà luogo in città lo Sbarazzo Estivo. Sabato 15 e Domenica 16, sul lungomare Andrea Doria, edizione straordinaria del Mercato Antiquario organizzato dall’Associazione Promozione Antiquariato.

Musica

Nell’ambito dello Sbarazzo, Ascom e Civ Costa dei Delfini hanno organizzato alcuni eventi collaterali a tema vintage per venerdì 14: all’Anfiteatro Bindi, alle 19.30, la musica dal vivo della Michel e Rosy Band inaugura la serata musicale; alle 21.15 concerto live con la musica della Dolce Vita. Sempre Venerdì, alle 19.00, la Fondazione Il Mondo apre le porte dello Spazio Aperto di Via dell’Arco per un “piccolo concerto all’ora dell’aperitivo” con Lorenzo Cevasco e il suo Vintage Groove, viaggio musicale dai ’40 agli ’80. Sabato 15 grande concerto ferragostano targato “Santa Festival”: a Villa Durazzo si esibisce il duo formato da Wolfgang Redik (violino) e Andrea Bacchetti (Pianoforte). Inizio alle ore 21:30.

Famiglie e bambini

Nell’ambito dello Sbarazzo Estivo, venerdì 14 dalle 17.30 il “Bindi” ospiterà giochi, intrattenimento e truccabimbi.

Cibo

Sabato 15 ritorna la Sagra del Pesce Fritto dell’Associazione lo Scoglio di Sant’Erasmo. Appuntamento in Banchina Sant’Erasmo dalle 18.00.