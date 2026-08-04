Sanificazione e pulizia ospedali, lavoratori in stato di agitazione

Genova. Filcams, Fisascat e Uiltrasporti hanno proclamato lo stato di agitazione del personale impiegato nell’appalto sanificazione e pulizie distretti Asl 3 e ospedali di Genova.

La decisione, spiegano i sindacati, arriva dopo l’incontro del 17 luglio scorso in cui i rappresentanti della società Pulitori ed Affini (in ATI con Coopservice S.C.p.A.) hanno “disatteso unilateralmente gli impegni assunti ad aprile per la risoluzione delle criticità occupazionali e operative più volte segnalate”.

“Ritenendo tale condotta gravemente lesiva della dignità della rappresentanza e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, abbiamo formalmente richiesto l’attivazione di un tentativo di conciliazione presso la prefettura di Genova”, concludono i sindacati.