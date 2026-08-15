Genova. Tragedia questo pomeriggio in salita San Francesco da Paola, nel quartiere di San Teodoro a Genova. Un uomo di 36 anni ha tentato di uccidere la sorella e poco dopo è morto precipitando dal sesto e ultimo piano del palazzo.

Il dramma familiare si è consumato intorno alle 13.30 al civico 30 della salita. Il fratello, al culmine di una lite, ha colpito con alcune coltellate la ragazza, una 18enne, senza tuttavia procurarle ferite letali. Poi è rimasto vittima di una caduta fatale dalla finestra: secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri si tratta di un suicidio, anche se in un primo momento non si escludeva che potesse essere la conseguenza di una colluttazione tra i due. In casa, secondo quanto emerso, probabilmente c’era la madre.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenute due automediche del 118, ambulanze della Croce Oro di Sampierdarena e della Misericordia della Fiumara e vigili del fuoco.

La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e, sebbene sotto choc, non risulta in pericolo di vita: nell’aggressione ha riportato solo lesioni superficiali. Per il fratello, invece, non c’era più nulla da fare: gravissimi i traumi riportati nella caduta.

I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e il contesto in cui è maturata la violenza. I primi esiti escluderebbero sia il movente della droga alla base della lite familiare sia eventuali problemi psichiatrici del 36enne.