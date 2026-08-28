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San Colombano, convenzione tra comune e pro loco: la sede al ‘Lascito Cuneo’

Nel corso della cerimonia saranno illustrati anche i principali progetti già discussi e in fase di sviluppo, tra cui l’istituzione di un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) presso il Lascito, oltre a un ricco calendario di eventi

Generico agosto 2026

San Colombano. Nel corso della manifestazione del 29 agosto, sarà ufficializzata la convenzione sottoscritta il 27 agosto tra il Comune di San Colombano Certenoli e la Pro Loco, rappresentata dal Presidente Silvana Lagomarsino, con la quale l’Amministrazione comunale concede alla Pro Loco il Museo Biblioteca Lascito Cuneo in comodato d’uso gratuito, destinandolo a diventare la sede operativa dell’associazione.

La convenzione rappresenta un importante passo per il rilancio e la valorizzazione del Lascito Cuneo, che si appresta a diventare un vero e proprio polo culturale e turistico al servizio del territorio.

Nel corso della cerimonia saranno illustrati anche i principali progetti già discussi e in fase di sviluppo, tra cui l’istituzione di un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) presso il Lascito, oltre a un ricco calendario di mostre d’arte, presentazioni di libri, incontri culturali e altre iniziative che avranno l’obiettivo di rendere il Lascito Cuneo un luogo sempre più vivo, aperto alla comunità e punto di riferimento per la promozione della Val Fontanabuona.

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