San Colombano Certenoli rende omaggio a Renato Lagomarsino: il Museo del Lascito Cuneo porterà il suo nome

San Colombano. L’Amministrazione comunale di San Colombano Certenoli ha avviato l’iter per intitolare la Sala Ricordi e il Museo delle Memorie Locali del Lascito Cuneo di Calvari alla memoria di Renato Lagomarsino, giornalista, storico e ricercatore scomparso lo scorso 1° luglio all’età di 94 anni.

Fondatore e Direttore Onorario della struttura, Lagomarsino ha dedicato decenni di lavoro alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e delle tradizioni popolari della Val Fontanabuona e del Tigullio, rendendo il Lascito un presidio fondamentale della memoria locale. Tra le sue numerose iniziative si ricordano la fondazione dell’EXPO Fontanabuona-Tigullio e l’ideazione dell’Ottobre Colombiano.

Con la nascita della «Sala Ricordi Renato Lagomarsino» e del «Museo delle Memorie Locali Renato Lagomarsino», il Comune esprime gratitudine a una figura di riferimento che ha saputo raccontare e consegnare alle future generazioni la storia del territorio.