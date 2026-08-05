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Off limits

San Colombano Certenoli, cimitero di Cichero chiuso per lavori urgenti

La chiusura è motivata dal fatto di tutelare la sicurezza dei cittadini e consentire il regolare svolgimento delle operazioni tecniche in condizioni di sicurezza

cimitero certenoli

San Colombano Certenoli. Il Comune di San Colombano ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea al pubblico del cimitero comunale di Cichero per lavori urgenti su una sepoltura privata.

La chiusura è motivata dal fatto di tutelare la sicurezza dei cittadini e consentire il regolare svolgimento delle operazioni tecniche in condizioni di sicurezza.

Il cimitero resta chiuso dal 4 agosto fino alla conclusione dei lavori. Avrà accesso al cimitero esclusivamente il personale dell’Agenzia di Onoranze funebri “La Generale” di Genova.

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