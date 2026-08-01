Sampdoria sconfitta in amichevole dal Novara 1-2: non basta la rete di Lauritsen

Genova. Sconfitta in amichevole per la Sampdoria al Mugnaini contro il Novara, che passa in rimonta 2-1. Succede tutto nel primo tempo: blucerchiati (oggi con la maglia che omaggia la Sampierdarenese), subito in vantaggio al 6′ con Lauritsen che sfrutta una palla recuperata in pressione da Amarandei.

Il pareggio arriva al 12′ con Moretti che sfrutta un corner e si infila indisturbato tra due difensori. Il definitivo 1-2 arriva al 21′ con Alberti che sfrutta la sponda di un compagno e trova un rasoterra su cui Ghidotti non arriva.

Ghidotti poi è super su un altro tiro di Alberti, stavolta dalla distanza, a deviare sopra la traversa. Nella ripresa girandola di cambi: dentro Riccio, Abildgaard, Forte (46′) poi Henderson e Tutino (58′) e infine Piermattei, De Sario, Bellemo e La Gumina (69′), ma succede pochissimo.

Il tabellino di Sampdoria – Novara

Sampdoria – Novara 1-2

Reti: p.t. 6′ Lauritsen, 12′ Moretti, 21′ Alberti.

Sampdoria (4-3.3): Ghidotti (24′ s.t. Krastev); Di Pardo (24′ s.t. Rodella), Diop (1′ s.t. Riccio), Ferrari (24′ s.t. Piermattei), Cicconi (24′ s.t. De Sario); Depaoli (24′ s.t. Bellemo), Esposito (1′ s.t. Abildgaard), Henderson (13′ s.t. Henderson); Sinani (24′ s.t. La Gumina), Lauritsen (13′ s.t. Tutino), Amarandei (1′ s.t. Forte).

A disposizione: Bianchi, Mezzotero, Paratici.

Allenatore: Corradi.

Novara (3-5-2): Boseggia; Cannavaro, Miceli, Moretti; Valdesi, Basso, Ranieri, Collodel, Canneti; Ledonne, Alberti.

A disposizione ed entrati nel corso dell’incontro: Anfossi, Mazziotti, De Nicolo, Citi, Lorenzini, Di Cosmo, D’Alessio, Dell’Erba, Donadio, Malaspina, Arboscello, Lartey.

Allenatore: Birindelli.

Arbitro: Isnardi di Albenga.

Assistenti: Biase di Genova e Poggi di Genova.

Note: recupero 1′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.