Sampdoria, rinnovati oltre 15 mila abbonamenti a poche ore dalla chiusura dei rinnovi in prelazione

Genova. Sono oltre 15 mila gli abbonamenti rinnovati in prelazione da parte dei tifosi della Sampdoria.

Lo comunica la società stessa a meno di ventiquattro ore dalla chiusura della prima fase della campagna Mia, tua nostra, quella dedicata ai rinnovi in prelazione. Il numero conferma il trend sulle tessere rinnovate la scorsa stagione di questi tempi.

La seconda fase, quella del cambio posto per chi non ha rinnovato e vuole andare in un altro settore, è fissata in una sola giornata: mercoledì 5 agosto.

Poi spazio alla vendita libera dalle 10 di giovedì 6 agosto 2026 alle 23,59 di sabato 22 agosto 2026: vendita di tutti i posti disponibili e non acquistati nelle due fasi precedenti.