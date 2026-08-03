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Aggiornamento

Sampdoria, rinnovati oltre 15 mila abbonamenti a poche ore dalla chiusura dei rinnovi in prelazione

Mercoledì 5 agosto l'unica giornata a disposizione per il cosiddetto cambio posto per gli abbonati della scorsa stagione

sampdoria - padova

Genova. Sono oltre 15 mila gli abbonamenti rinnovati in prelazione da parte dei tifosi della Sampdoria.

Lo comunica la società stessa a meno di ventiquattro ore dalla chiusura della prima fase della campagna Mia, tua nostra, quella dedicata ai rinnovi in prelazione. Il numero conferma il trend sulle tessere rinnovate la scorsa stagione di questi tempi.

La seconda fase, quella del cambio posto per chi non ha rinnovato e vuole andare in un altro settore, è fissata in una sola giornata: mercoledì 5 agosto.

Poi spazio alla vendita libera dalle 10 di giovedì 6 agosto 2026 alle 23,59 di sabato 22 agosto 2026: vendita di tutti i posti disponibili e non acquistati nelle due fasi precedenti.

Prezzi abbonamenti Sampdoria online

Tribuna onore

Intero: 1.620 euro; rateo gara: 85,26 euro. In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero: 648 euro (rateo gara: 34,11 euro); Rosa: 558 euro (rateo gara: 29,37 euro); Over 60 468 euro (rateo gara: 24,63 euro); under 14: 225 euro (rateo gara: 11,84 euro); under 10: 112 euro (rateo gara: 5,89 euro).

Distinti

Intero: 261 euro (rateo gara: 13,74 euro); Rosa: 234 euro (rateo gara: 12,32 euro); Over 60: 180 euro (rateo gara: 9,47 euro); under 14 112 euro (rateo gara: 5,89 euro); under 10 54 euro (rateo gara: 2,84 euro).

Gradinata Sud

Intero: 184 euro (rateo gara: 9,68 euro); under 14: 99 euro (rateo gara: 5,21 euro).

Gradinata Nord

Intero: 162 euro (rateo gara: 8,53 euro); Rosa: 139 euro (rateo gara: 7,32 euro); under 21: 121 euro (rateo gara: 6,37 euro); under 14: 58 euro (rateo gara:  3,05 euro); under 10: 27 euro (rateo gara: 1,42 euro).

Prezzi rete terrestre

Tribuna onore

Intero: 1.800 euro; rateo gara: 94,74 euro. In abbonamento compreso accesso ad Area Hospitality e Shuttle Bus, per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero: 720 euro (rateo gara: 37,89 euro); Rosa: 620 euro (rateo gara: 32,63 euro); over 60: 520 euro (rateo gara: 27,37 euro); under 14: 250 euro (rateo gara: 13,16 euro); under 10: 125 euro (rateo gara: 6,58 euro).

Distinti

Intero: 290 euro (rateo gara: 15,26 euro); Rosa: 260 euro (rateo gara: 13,68 euro); over 60: 200 euro (rateo gara: 10,53 euro); Under 14: 125 euro (rateo gara: 6,58 euro); under 10: 60 euro (rateo gara: 3,16 euro).

Gradinata Sud

Intero: 205 euro (rateo gara: 10,79 euro); under 14 110 euro (rateo gara: 5,79 euro).

Gradinata Nord

Intero: 180 euro (rateo gara: 9,47 euro); Rosa 155 euro (rateo gara: 8,16 euro); under 21: 135 euro (rateo gara: 7,11 euro); under 14: 65 euro (rateo gara: 3,42 euro); under 10: 30 euro (rateo gara: 1,58 euro).

Altre informazioni sul sito ufficiale della Sampdoria.

 

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