Sampdoria, il punto su rientri e mercato: le priorità

Genova. La Sampdoria prosegue gli allenamenti in vista dell’amichevole a Parma domenica 9 agosto al Tardini (ore 20), un bel test in vista della prima uscita ufficiale in Coppa Italia in trasferta contro la Cremonese.

Stamattina allenamento per i ragazzi di Corradi: differenziato sul campo per Ravanelli e Tutino. Il primo, a causa di un’infiammazione di una cicatrice ormai vecchia di dieci anni, ha necessità di forzare meno in questo periodo, mentre per l’attaccante si tratta semplicemente di pura gestione.

Per Lorenzo Insigne ancora terapie, lavori aerobici e corsa leggera sul campo, dalla prossima settimana il giocatore potrà accelerare ulteriormente le operazioni per rientrare in gruppo.

Buone notizie per Begic che dopo gli esami di ieri ha avuto il via libera per il rientro dopo l’infortunio muscolare al retto femorale della gamba destra. Sicuramente salterà l’amichevole, ma potrebbe essere convocato per la Coppa Italia anche se l’obiettivo sarebbe averlo pronto per la prima giornata a Cesena.

Sul fronte mercato, dopo le uscite definitive di Pedrola e Girelli, i blucerchiati stanno cercando di stringere per il portiere. Le voci su Peter Vindahl Rasmussen, portiere dello Sparta Praga, sono fondate, ma anche se il giocatore e l’agente sono d’accordo, la società non sembra gradire la formula del prestito. Allora la Sampdoria potrebbe virare su altri obiettivi.

Le priorità di Fredberg e Blanco, se si dovesse fare un elenco, sono appunto portiere, terzino sinistro e centrocampista di qualità.

La pista Pierini resta sempre aperta, anche se appunto prima dovrebbero essere sbrogliati i nodi precedenti.

Corradi di sicuro preferirebbe chiudere il prima possibile per lavorare con maggiore tranquillità e tempo a disposizione, ma il mercato così lungo non aiuta (è così per tutti). Il clima è comunque buono, la squadra sta lavorando bene. Con l’aiuto di Attilio Lombardo, rimasto come collaboratore tecnico, ma anche con Stefano Fiore e Massimo Muratelli, Corradi sta creando una buona amalgama di gruppo con tutti (giovani e veterani).