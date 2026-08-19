Sampdoria Primavera-Sestri Levante 1-4

Bogliasco. Mismatch e cioè lotta impari a Bogliasco (almeno nel primo tempo) fra la Sampdoria Primavera ed un Sestri Levante che probabilmente farà un bel campionato di Serie D.

Tra l’altro a rendere improba l’impresa (già difficile per il divario fisico e d’esperienza fra le due formazioni) ci si è messo anche un forte maestrale che nel primo tempo ha spinto alle spalle dei rivieraschi, per poi calare nella ripresa quando era a favore dei blucerchiati.

Parte dunque forte l’undici di Ruvo che in un paio di occasioni sfiora il goal (super parata di Bianchi e poi palla sopra la traversa di un pelo), prima di sbloccare il risultato con il centravanti Yayi.

I ragazzi di Tufano hanno un sussulto di orgoglio e Mezzotero impegna severamente per ben due volte il portiere De Sousa, la cui respinta nella seconda occasione finisce al limite dell’area, fra i piedi di Illiano che segna la rete del momentaneo pareggio.

Invece di prendere coraggio, i giovani doriani si fanno infilare per ben tre volte da un scatenato Jebbar, che al 35° incorna di testa in rete un bel traversone dalla destra, al 37° insacca indisturbato in area su azione susseguente a un corner ed al 45° chiude il tempo con la tripletta, che fissa il risultato sul 4-1 e che sarà anche il risultato finale.

La ripresa è risultata molto più equilibrata, con Greco che al 55° ha anche colpito un palo.

Ad intervalli diversi, nel corso della ripresa, Tufano ha mandato in campo Fiorucci, De Sario e Gallea per Valenza, Berni e Lelli e poi anche Borgia, Pozzi, Cernic, Bozino e Costantino per Bianchi, Bia, Visintin, Piermattei ed Angotti, chiudendo le sostituzioni al 70° con Villa al posto di Mezzotero.

Note di merito per il portiere Bianchi, la coppia di difensori centrali Piermattei e Berni, nonché per le punte Mezzotero e Illiano, mentre fra i subentrati si sono messi in mostra Bozino e Cernic.