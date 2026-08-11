Sampdoria, ecco il portiere: Vindahl in prestito dallo Sparta Praha

Genova. Vindahl è blucerchiato: era nell’aria ed è arrivato, dopo un po’ di trattative a causa della formula ideale per entrambe le parti. La Sampdoria ha acquisito in prestito dall’A.C. Sparta Praha i diritti sportivi del calciatore nato a Helsingør, Danimarca, il 16 febbraio 1998. Il portiere danese ha firmato un contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nel settore giovanile del Nordsjælland, Vindahl ha mosso i primi passi da professionista in patria, dando avvio a un percorso che lo ha portato a maturare esperienza in alcuni dei principali campionati europei. Nel corso della sua carriera ha militato in Eredivisie con l’AZ Alkmaar, in 2. Fußball-Bundesliga con il Norimberga e nel massimo campionato della Repubblica Ceca con lo Sparta Praga. Il portiere ha inoltre avuto modo di misurarsi con le principali competizioni internazionali per club, difendendo la porta delle proprie squadre in Champions League, Europa League e Conference League.

A livello internazionale, Vindahl ha vestito la maglia della Danimarca nelle rappresentative giovanili, fino a ricevere la convocazione con la nazionale maggiore.

Nella nota ufficiale del club si legge: portiere dotato di ottimo senso della posizione e di grande reattività, Vindahl si distingue per l’efficacia nelle conclusioni dalla media e lunga distanza e per la particolare abilità nel neutralizzare i calci di rigore. A queste qualità aggiunge una buona tecnica individuale e una spiccata capacità di partecipare alla costruzione del gioco con i piedi.

Le prime parole di Vindahl

Nella prima intervista ufficiale, Vindahl dichiara: “Mi sento davvero bene. Non vedo l’ora di far parte di questo splendido club e spero di portarlo dove merita. Volevo andare in un posto in cui potessi vedermi anche in futuro. Ora so che si tratta di un prestito e che non dipende completamente da me, ma anche dalle due società. Comunque penso che venire qui sia stata un’ottima soluzione. È un club iconico e quando penso alla Sampdoria penso a una squadra che gioca in Serie A. Per questo sono qui: per giocare e per riportarla nel posto che le spetta”.

Alla Sampdoria hanno giocato diversi giocatori danesi e Vindahl ha detto di aver scritto a Mikkel Damsgaard per chiedergli un paio di consigli su dove vivere e cosa vedere in città.

“Ho 28 anni − spiega − ma ho giocato parecchie partite nel corso degli anni, quindi posso portare un po’ di esperienza. E poi penso anche alle mie qualità nel gioco con i piedi, nel dominare l’area di rigore, questo tipo di cose. Questo è sicuramente ciò che vorrei portare in campo. Sono pronto. Sono pronto già da qualche settimana e stavo solo aspettando il via libera per dimostrare che sto bene e che sono pronto a scendere in campo”.

Presto Vindahl avrà modo di conoscere il clima del Ferraris: “Penso che giocare in casa per la prima volta sia sempre qualcosa di speciale. E poi ci sono i compagni, la nuova cultura. Non vedo davvero l’ora di vivermi la vita qui in Italia, perché da quello che si sente dire è un po’ diversa rispetto a quella a cui sono abituato e al modo di pensare scandinavo. Quindi sì, non vedo l’ora anche di questo”.